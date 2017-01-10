年前換家用品 新光三越南西店14個品牌8折起

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新光三越台北南西店舉辦「Dyson x Tempur暨除舊佈新居家用品展，今天（10日）至22日在一館9F活動會館。（業者提供）

新光三越台北南西店今天（10日）至22日在一館9F活動會館，舉辦「Dyson x Tempur暨除舊佈新居家用品展，網羅Dyson、Tempur、TIGER虎牌、THERMOS、TENDAYS、快眠工房等14個品牌，包括吸塵器、床組等全面8折起，除舊布新，趁機享優惠。

(中時)