羅斯神秘失蹤 尼克主場不敵鵜鶘

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紐約尼克後衛羅斯（Derrick Rose）今天未在主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）現身，原因令人費解，而這僅是尼克以96-110不敵紐奧良鵜鶘所遇到的麻煩之一。

法新社報導，尼克總教練何納塞克（Jeff Hornacek）在賽前記者會沒提到羅斯的缺賽，賽後則試圖閃避有關羅斯的問題，只表示球隊沒有足夠資訊討論此事。

羅斯現年28歲，2011年效力芝加哥公牛時榮獲NBA最有價值球員（MVP），本季首度披上尼克戰袍的他發揮預期效果，季初雖背部痙攣，但出賽33場平均繳出17.3分。

在羅斯缺戰的9場比賽，尼克輸了其中8場。

尼克除了敗陣，明星前鋒安東尼（Carmelo Anthony）第3節暫停時和裁判爭吵，領了兩次技術犯規後遭驅逐出場。不久之後，尼克替補歐奎恩（Kyle O'Quinn）也因為嚴重犯規，讓鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）跌到場邊觀眾席上而被趕出場。

何納塞克坦承，尼克近來戰績低迷產生的挫折感，或許是球員被逐出場的原因。 （譯者：中央社徐崇哲）1060110

(中央社)