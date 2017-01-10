「金鷄報喜好運來」苓雅戶所贈春聯。（吳江泉翻攝）

「金鷄報喜好運來」苓雅戶所贈春聯。（吳江泉翻攝）

高市苓雅戶政事務所今（10）日上午舉辦「金鷄報喜好運來」贈春聯活動，凡是洽公民眾均可獲贈獨樹一幟的「鳥蟲體」春聯，幼稚園小朋友也來觀摩湊熱鬧，現場洋溢濃濃的年節氣氛。

值此農曆春節前夕，苓雅戶所再次邀請師承107歲人瑞趙慕鶴先生的葉水蓉老師等3人前來現場揮毫，洽公民眾可以免費索取並指定喜愛的吉祥文字，擁有獨一無二的專屬春聯，活動時間除了洽公民眾外，也吸引了同棟行政大樓的各機關員工及幼稚園小朋友。

原訂2小時揮毫時間，卻因太受歡迎而延長將近1小小時有外國人也來要春聯，戶政所主任王秋貴特別以春聯上的文字和幼稚園小朋友玩「猜春聯」遊戲，小朋友雖然個個都踴躍舉手參加猜字，不管猜對或猜錯，主任都會公布正確答案，然後全場小朋友再跟著主任唸一遍，活潑又可愛，逗得老師們笑哈哈，洽公民眾也熱情的給予掌聲，對於小朋友而言，現場看老師揮毫寫春聯，也是難得的課外教學活動。

一年一次的鳥蟲體書法老師現場揮毫寫春聯，除了讓民眾提前感受春節氣氛外，也希望所有民眾和小朋友們都能因為觀摩而能體驗書法之美。

(中時)