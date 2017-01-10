世足擴軍啦！2026年改踢48強
從1998年就開始踢會內賽32強的世界盃足球賽，2026年將要擴軍至48強了！國際足總（FIFA）10日在蘇黎世召開理事會，全票通過現任主席英范提諾（Gianni Infantino）所提出的新議案。
這也是世足賽史最大規模的擴軍變革，過去最多是從1994年的24強改為1998年的32強，會內賽增加8席，這次一口氣增加16隊之多！而48隊的會內賽，也相當於近4分之1的FIFA會員國能踏入世足最高殿堂（211會員國或地區）。
從1998年以來的32強賽制，為8個小組進行單循環賽，取分組前2晉級16強淘汰賽；在48強新制下，預賽將分為16個小組、各3隊，取分組前2晉級32強淘汰賽。也就是說，要拿冠軍同樣是踢7場比賽。
世足擴軍之後，舉辦整屆從開幕到閉幕共需32天，比賽總場次將從64曾為80場。FIFA評估因為場次增加，從轉播權利金、贊助合約到門票收入，可以增加10億美元的收益。而2018俄羅斯世界盃的預估收益為55億美元。
總門票增加，對各國而言最重要的，就是各洲的席位分配，對此FIFA麾下6大足聯將於5月開會討論。目前各洲門票為歐洲13、非洲5、亞洲與南美洲均為4.5、中北美暨加勒比海地區3.5、大洋洲0.5，與地主1席。據了解，歐洲足聯希望擴軍後歐洲區的會內賽門票能有16張，而2026世足賽可能會在北美舉辦。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。