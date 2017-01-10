世足擴軍啦！2026年改踢48強

德國隊在2014世足賽贏得冠軍，全隊在頒獎台上高舉金盃慶祝第四次奪冠。（本報資料照）

從1998年就開始踢會內賽32強的世界盃足球賽，2026年將要擴軍至48強了！國際足總（FIFA）10日在蘇黎世召開理事會，全票通過現任主席英范提諾（Gianni Infantino）所提出的新議案。

這也是世足賽史最大規模的擴軍變革，過去最多是從1994年的24強改為1998年的32強，會內賽增加8席，這次一口氣增加16隊之多！而48隊的會內賽，也相當於近4分之1的FIFA會員國能踏入世足最高殿堂（211會員國或地區）。

從1998年以來的32強賽制，為8個小組進行單循環賽，取分組前2晉級16強淘汰賽；在48強新制下，預賽將分為16個小組、各3隊，取分組前2晉級32強淘汰賽。也就是說，要拿冠軍同樣是踢7場比賽。

世足擴軍之後，舉辦整屆從開幕到閉幕共需32天，比賽總場次將從64曾為80場。FIFA評估因為場次增加，從轉播權利金、贊助合約到門票收入，可以增加10億美元的收益。而2018俄羅斯世界盃的預估收益為55億美元。

總門票增加，對各國而言最重要的，就是各洲的席位分配，對此FIFA麾下6大足聯將於5月開會討論。目前各洲門票為歐洲13、非洲5、亞洲與南美洲均為4.5、中北美暨加勒比海地區3.5、大洋洲0.5，與地主1席。據了解，歐洲足聯希望擴軍後歐洲區的會內賽門票能有16張，而2026世足賽可能會在北美舉辦。

(中時電子報)