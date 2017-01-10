約談4小時後請回 韓國瑜：請多吃蔬菜

我要評比

台北地檢署偵辦台北農產公司涉嫌不法囤積商品、哄抬物價案，今日以犯罪嫌疑人身分約談北農總經理韓國瑜，經長達4小時訊問後請回。韓國瑜訊後對媒體表示，希望接受檢察官公平、公正程序，一切圓滿，也請大家沒事多吃點蔬菜，因為最近蔬菜價格太低，請愛護北農、愛護農民。

(中時)