地主不缺席 重開機樂團驚艷
三民家商本屆HBL無緣12強賽，也是隊史第2次，讓特地移師到高雄巨蛋的12強賽，因少了就在巨蛋旁的三民顯得有些失色，但高中體總有巧思，特別請來由「137體系」組成的「重開機」樂團到場表演，今一連表演2首歌曲，讓現場觀眾看到球員們不同面貌，更驚艷於他們的精采演出。
三民家商教練謝玉娟表示，會成立樂團的主因，就是來自花蓮的「大胖」徐浩鈞，她說：「大胖平常就愛哼唱，我就送他一把吉他。」之後徐浩鈞有機會在佛光盃表演，卻是孤單一人，謝玉娟就鼓勵其他球員，加上畢業學長有人恰好專精吉他與鼓，就組起樂團。樂團名稱稱「重開機」，正是因為當時義守大學遭禁賽，期待一切重新開始。
「重開機」樂團今、明兩天都將在高雄巨蛋登場，今先由大學長溫立煌擔綱主唱，他一連唱了io樂團的《真實》，以及周杰倫的《陽光宅男》，他唱《陽光宅男》時還有些破音，他說：「原本以為分兩天，結果一天就尻兩條。」負責貝斯的學弟「包子」孫偉勝還特地緩頰，笑說：「學長故意的啦！這樣才可以cue觀眾，引來鼓掌跟歡呼啊！」
三民家商本屆無緣12強，寫下隊史第2次，第1次就是溫立煌高三那年，溫立煌以過來人身分鼓勵學弟，他說：「當下一定會感覺是世界末日，我當時也是，但當上了大學，你就知道這一切只是過程，我當時原本不去義守的，但就是希望在義守證明自己，我想現在應該做到了。」
(中時電子報)
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