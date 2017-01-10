年節將近 高市府聯合抽查香腸火腿臘肉

年節將近高市府聯合抽查香腸火腿臘肉。（吳江泉翻攝）

年節將近高市府聯合抽查香腸火腿臘肉。（吳江泉翻攝）

農曆春節即將到來，過節期間香腸、火腿、臘肉是民眾送禮或食用必有的選項，為了確保民眾食品的衛生安全，高雄市政府秘書處消費者保護官日前偕同高雄市政府衛生局稽查人員，抽查富統食品公司、苓雅區武廟市場內豬肉攤、台農畜產工業公司、國際農畜公司、立大農畜公司、寶島第一味食品公司、泰安食品公司、百鮮食業公司等香腸、火腿、臘肉製作工廠或販賣場採樣檢驗，總計採樣14種品項，除在製作包裝現場取樣，檢視其包裝標示均符合規定，上述產品經檢驗亞硝酸鹽添加均符合食品安全衛生規定。

為了確保民眾食的安全，消費者保護官除平日會同本府衛生局不定期監測市售各項食品，也會配合季節或特定節慶，對於時節消費量較大之食品做抽檢，隨著年節到來，各項應景食品都是民眾消費的主要項目，持續加強檢驗查察，對於發覺違反食品衛生法規之相關食品，立即依法勒令下架處分，並即時發布消費警訊。

市府秘書處也提醒民眾在選購應景食品，能注意適量消費、妥善保存，購買前注意包裝與標示，如果是散裝物品，更應該注意保存環境與物品狀態是否符合衛生，注意食品安全，保障健康，過個溫暖快樂的春節。遇有消費爭議可以市話撥打1950消費者保護專線。

(中時)