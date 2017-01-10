迎接台灣燈會 北港鎮建國國中主打環保花燈
雲林縣北港鎮建國國中為迎接台灣燈會在雲林，師生利用回收資源製作花燈，10日在學校展出環保花燈，各種保特瓶花燈、塑膠袋花燈、報紙花燈，充滿創意，將於2月11日起在虎尾主燈區展出，呈現環保綠能主題。
「2017台灣燈會在雲林」將於2月11日至19日登場，位於虎尾主燈區的競賽花燈區，將展示超過800組全國花燈競賽參賽作品，預計2月4、5日進場，呈現傳統工藝、現任創意的燈會饗宴。
建國國中師生以環保為主題，展出10餘件環保花燈，由縣長李進勇、教育處長梁恩嘉、鎮長張勝智、校長林吉城等人共同主持開燈儀式，學生們向來賓簡介創作理念，雖然製作工法無法與專業人士相比，但創意十足。
李進勇表示，花燈是1項融合文化性、藝術性與科技性的工藝技術，2017年全國燈會的花燈競賽主題，結合雞年生肖、民俗文化、環境生態、雲林特色、農業生產、科技綠能、學校發展等特色，非常多元。
梁恩嘉說，台灣燈會的花燈競賽組別包含親子組、國中組、高中職組、大專社會組與機關團體組，將於2月7、8日選出燈王、特優、優等、甲等及佳作，獎金從3萬元到1500元不等。
林吉城表示，學校師生回收保特瓶、舊報紙與廢棄鐵材製作環保花燈，已陸續完成在校園走廊展示，作品充滿創意兼具環保概念，師生們信心十足，全力爭取國中組燈王寶座。
(中時)
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