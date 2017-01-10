台南市再查獲日本核災食品 已下架

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台南市衛生局查獲來自核災區的糖果。(衛生局提供)

日本核災食品人人聞之色變，台南市衛生局繼上個月查獲3件市售食品來自核災區，本月持續稽查，發現一件市售糖果「清涼果子」經查製造地位於「日本茨城縣」，都是未經海關檢查的平行輸入商品，現場僅1包，目前已下架。

衛生局持續稽查市售日本產製食品，截至1月11日已查核147家業者、2412件日本食品（含複合式產品），累計查獲17件食品標示不符規定，新增3件標示不符規定，1件來自日本暫停受理報驗地區（茨城縣）生產製造。

衛生局表示，新增3件標示不符規定產品，皆為台南市北區「鴨母寮團購小店」販售，其中，「清涼果子」製造所地址位於日本茨城縣，現已下架。

另2項產品雖非來自核災區，但因未依《食品安全衛生管理法》第22條規定以中文及通用符號明顯標示品名、內容物、添加物、製造廠商、原產地（國）、有效日期等事項，衛生局人員現場責成業者立即下架產品，未改正前不得繼續販售。

業者表示上述違規產品有二項購自「蝦皮網站」，一項係託人代購。衛生局為維護食品衛生安全，除將依食安法規定進行裁處外，針對該業者未經邊境報驗通關，將報請衛生福利部食品藥物管理署續處。

衛生局提醒食品業者，販售之日本食品不論自行攜入國內或購自網路，都應依食安法第30條第1項規定向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，倘未依規定辦理查驗，不論販賣數量多寡，依法最高可處業者新臺幣300萬元罰鍰。

衛生局也呼籲民眾，如發現市售食品無中文標示或標示有疑慮之產品，歡迎撥打1919專線或衛生局食品專線0800-285000通報，以杜絕違規食品在台南市流通販售。

(中時)