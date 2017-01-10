海倫清桃疑有小王 慘遭18年夫電話捉姦
海倫清桃日前突然在臉書PO文自爆，坦言自己並非台越混血，是嫁來台灣18年的越南新娘，之後更牽手老公戴發奎召開記者會，坦承一切，掀起全台熱議。現在更有週刊報導，海倫清桃因為被戴發奎懷疑有小王，讓也有臉書權限的他，吃醋揭發所有真相。
海倫清桃在臉書自爆PO文，當時就提及「認識了一位名叫張忠孝的富二代，藉由張的介紹認識了獅子會的富二代，11月起開始獨自開車出門，常常到半夜才回家」。
雖然海倫清桃夫婦已在記者會上澄清自爆文與富二代沒關係，而是受到生母威脅爆料，不過據《鏡週刊》報導，週刊曾在海倫清桃受訪時錄到一段可疑對話，那就是海倫清桃受訪到一半，突然接起電話，並稱對方為「哥」，與她平日暱稱戴發奎為哥相同，還乖巧向對方報備行程，更嬌聲嗲氣地否認自己沒有男朋友。而海倫清桃接到這通來自丈夫的查勤電話，也間接證實戴發奎的確懷疑老婆在外有男人。
另外，戴發奎在記者會上強調自己是海倫清桃18年來的工具人，也被認為在向小王宣示主權，有傳戴發奎是因為不爽海倫清桃上週沒交代行蹤，懷疑她與小王 私會，憤而在臉書爆走發文。
(中時電子報)
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