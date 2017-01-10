一聲胡了 陸8旬老翁差點成植物人
中國大陸一名81歲的楊姓老翁酷愛打麻將，每天都要打上幾圈麻將，日前一聲「胡了」，讓他情緒激動，導致腦部血栓，陷入昏迷，幸虧醫護人員全力救治，才避免讓老翁成為植物人。
楚天都市報日前報導，這名老翁雖然有心房顫動等疾病，但每天都要打上幾圈麻將，他日前連輸幾盤後，突然胡牌，他非常興奮，當即感覺頭暈目眩，坐都坐不穩。
牌友們連忙上前攙扶，過了兩分鐘，老翁神智不清，進而昏迷，牌友們立即忙把他送到黃石中心醫院搶救，被診斷為腦部基底動脈栓塞。
老翁經過半個多小時的藥物溶栓治療沒有任何效果，已陷入中度昏迷，醫生立即聯繫武漢大學中南醫院，透過急救車緊急轉運。
報導說，腦部血栓的取栓或溶栓搶救的黃金時間是4.5個小時，一旦超過5個小時，9成以上患者將變成植物人，甚至性命不保。
老翁被送入中南醫院的手術室時，距離發病時間剛好4個小時。醫生從老翁大腿股動脈穿刺，將取栓支架通過導絲沿著股動脈一直伸到大腦動脈栓塞處，成功將一個長度1公分的血栓拉出體外。
老翁當即恢復意識，身體沒有留下後遺症。
醫生表示，心房顫動時，心臟不規律跳動，心房內血流淤滯，很容易在心房壁上形成血栓，血栓脫落後會沿著主動脈到達顱內，引發心源性腦栓塞，非常危險。
醫生說，心房顫動患者一定要積極治療，保持情緒平穩，降低腦栓塞的發生率。1060110
(中央社)
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