經國牌好夯 郝龍斌PO蔣經國與父親合照

表態參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌，今天在臉書放上父親郝柏村與故總統蔣經國合照，郝龍斌說，大家懷念蔣經國，更懷念那些清廉無私、為台灣打下經濟奇蹟的前輩們。

前副總統吳敦義昨天大陣仗召開記者會，談40年從政生涯，受蔣經國栽培，並引用國父孫中山「一心一德抵艱難」，宣布投入下屆中國國民黨主席選舉。

郝龍斌今天也在臉書上發文「關於經國先生與那個時代」，並PO出郝柏村與蔣經國的舊照。郝龍斌說，蔣經國的典範再次成為大家關心的話題，其實，他跟蔣經國並沒有共事過，也沒有說過話。他民國73年念完書、回到台灣，先是從事教職，直到民國85年，才從政；而蔣經國已在民國77年過世。

郝龍斌說，雖然他父親跟蔣經國的感情非常深，也共事很久，但因為父親的個性和工作原則使然，幾乎不在家中和孩子聊公事，更少提到兩位蔣總統的點滴。直到這幾年，父親才開始跟他聊到一些蔣經國的親民、開放與做事風格。

他說，真正影響他從政後的做事原則，是相處比較多的前行政院長孫運璿、前總統府資政李國鼎等長輩。

郝龍斌表示，大家懷念蔣經國，除了懷念蔣經國個人外，更懷念的可能是那個時代，那些清廉、無私、以台灣為念、為台灣打下的經濟奇蹟的前輩們。1060110

(中央社)