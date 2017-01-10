影像說故事 馬志翔勉年輕導演多閱讀

導演馬志翔今天表示，影像創作是美妙、有趣的事情，可以透過鏡頭影像，並透過與觀眾的互動，一起分享動人的故事。年輕的創作者雖然人生的經歷與經驗不多，但有豐富的創意。

新北市政府文化局深耕青年新秀影像創作，第2屆「學生影像新星獎」，祭出高達新台幣145萬元總獎金，今年除擴大徵選資格，開放高中職學生參賽，並新設「評審團特別獎─新北精神獎」，雙料獲獎最高1人可獨得60萬元。

市府今天邀請導演馬志翔擔任代言人，號召全國學生一起參加徵選。「無論是快樂的、搞笑的、驚悚的、甚至紀錄片，都是很好的題材。」馬志翔表示，有年紀的演員，因為身上有許多故事，甚至一個眼神就可以感動人。

不過，他強調，年輕創作者與年輕導演創作能量是很強的，雖然資歷與經驗不夠豐厚，但仍然可以從許多的創意與吸收別人的經驗，豐厚自己的故事。「有時候單純的感動，也可以讓觀影者，瞭解創作者的誠意。」

馬志翔勉勵年輕創作者，從自己人生經驗著手，多透過閱讀，咀嚼之後與自己的人生經驗互相輝映，將會是創作的好題材。他非常鼓勵創作者參賽，將來有機會繼續創作的話，「會是一個強心劑」。

電影的產業相當多元，有故事想說的人，可以利用影像說故事，雖然辛苦，台灣拍片環境也不好，但希望喜歡電影工作者，要能夠忍住寂寞，「待久了，一定會有成就。」他希望，新銳導演多拍一些正能量的故事，以激勵人心。

馬志翔表示，如果想要作夢、想要有一個平台，想要有一個機會，新北市學生影像新星獎，是一個很好的舞台，歡迎學生多多報名，圓一個夢。他也提到，籌資是拍片過程非常困難的地方，如何兼顧藝術創作與成本回收，及審慎思考每一分錢的用途，是每位導演都必須嚴肅考慮的課題。

文化局今天邀2016年得獎者，劇情類的台北藝術大學電影研究所學生張志威，以及非劇情類的郭昕盈分享。張志威說，資金及觀眾是影視產業良性發展的根本，新北市提供的優渥獎金，提供很好的支援。

郭昕盈則表示，紀錄片主要目的在於承載一定的社會功能，獲獎的意義除了得到實際的資源支援，也鼓舞繼續創作下去的動力，透過與觀眾的互動，「我很感謝，自己並不孤獨。」1060110

(中央社)