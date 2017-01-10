陸目標：2020年人均壽命77.3歲

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中國大陸國務院日前印發的「『十三五』衛生與健康規劃」提出，將基本建立涵蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，使2020年中國大陸人均壽命超過77.3歲，較2015年提高1歲。

中新社報導，根據這項規劃，「十三五」（2016至2020年）時期，中國大陸的衛生與健康工作，發展方式將由以「治病」為中心轉向以「健康」為中心。

報導指出，這項規劃確定「十三五」時期中國大陸衛生與健康領域重點推動的10項任務。其中第1項是加強重大疾病防治，建立專業公共衛生。

其它項目還包括發展老年健康服務；完善計劃生育政策，保持適度生育水平；提升醫療服務水平，基本建立「符合國情」的分級診療制度等。1060110

(中央社)