許孟哲為冰球推戲約 熬10年圓國手夢
藝人許孟哲入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，將代表台灣出國比賽，今天坦言10年來為了冰球，犧牲睡眠、推掉戲約，開心終於一圓選手夢。
許孟哲今年2月將代表台灣前往日本北海道札幌參加亞洲冬季運動會，以及4月由國際冰球總會主辦、在保加利亞的世界盃冰球成人錦標賽。
許孟哲下午在台北受訪坦言很緊張，第1次入選中華隊，2013年曾參加徵選，最後一關被刷掉，很開心讓大家知道台灣有冰上曲棍球代表隊，「既然去了，希望一定要拿到好成績回來」。
他表示，從溜冰開始練起，10年來一直夢想打進中華隊，這次是錄完節目趕回台北參加徵選，超過50人角逐資格，連教練都說往年沒這麼多人。
許孟哲笑說，剛開始幾年確實較瘋，只要工作需離開台北較長時間就會考慮，公司要幫他接戲，聽到在台中拍就拒接，當時台中沒冰場，10年推掉10多部戲及中國大陸節目邀約。
為了參加球隊練球，許孟哲不僅犧牲睡眠及私下時間，朋友聚會也都不能參加，「我要參加集訓，想要完成我的目標、夢想」。
入選中華隊，許孟哲說，一直有固定集訓，之後他還會另找教練加強訓練，他不是從小就打冰球，要花更多時間練習趕上其他人。新戲農曆年後開拍直到夏天，2、4月比賽都衝到，之前有先和劇組預告可能出去比賽，劇組都可接受。1060110
(中央社)
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