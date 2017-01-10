日媒：日本政府擬於2019年元旦讓日皇退位 並改用新年號

日本政府考慮讓日皇明仁2018年底退位，皇太子德仁自2019年（平成31年）1月1日起即位天皇並改用新年號。明仁將成為自明治時代200年以來，第一位生前退位的天皇。在東京奧運前的2019年結束平成時代，也象徵新時代的開始。

83歲的日皇明仁因不堪負荷公務，去年8月公開表態想生前退位。日本政府為此召開學者專家會議，並於去年底做出結論，擬提出僅限當今天皇的特例法案，讓日皇早日完成「生前退位」的心願。

《産経新聞》10日報導，日本政府擬於今年春天在國會上提出天皇退位的相關法案。由於日皇曾提及平成30年，即位儀式也需要準備期間，故擬在2019年元旦由皇太子即位。為避免對國民生活造成影響，將從2019年元旦起使用新年號。

《每日新聞》10日報導，日皇表明想退位時曾提及，「戰後70周年的大階段已過，兩年後將迎接平成30年(2018年)」，故學者專家會議上認為平成30年正好告一段落。

報導指出，有關具體的退位日程，本月20日將在國會上提出的退位相關法案中並沒有明確記載，因此很可能採政令的方式。日本首相安倍晉三本月內將與官房長官菅義偉、副長官杉田和博等人商議有關天皇退位的時期及相關法案的內容等。

日本政府擬於5月中旬在國會上提出僅限當今天皇的特例法案，法案中包括《皇室典範》、《皇室經濟法》和《宮內廳法》等相關法的特例條文。

目前的《皇室典範》並無天皇退位的相關規定，特例法案中將載入天皇退位手續、退位天皇的地位、稱號等。例如，日皇明仁退位後，稱號改為「上皇」（太上天皇）。皇太子德仁即位後，秋篠宮的皇位繼承順位將從第二變成第一，將享有相當於皇太子的待遇。

天皇、皇后和皇太子一家三口2016年度的內庭費支出為3億2400萬日圓（約新台幣8886元）。秋篠宮家包括小皇孫悠仁在內，同樣是一家五口，1年的皇族費卻僅6710萬日圓（約新台幣1840元）。

《皇室經濟法》的特例條文中，將載入上皇的支出規定，並調高秋篠宮家的支出，以符合皇位繼承第一順位的支出額度。

(中時)