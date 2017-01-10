洪一中任中職聯隊教頭 彭政閔當隊長
中華職棒將組聯隊在2月28日、3月1日赴日本福岡，與日本國家隊進行2場對抗賽，今天(10日)中職領隊會議上，通過由Lamigo桃猿總教練洪一中擔任中職聯隊總教練，隊長一職也確定由中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔擔任。
中職今天召開領隊會議，會中針對今年台日對抗賽事宜進行討論，確定由洪一中接下中職聯隊兵符。中職秘書長朱康震表示，依往例，總教練應由去年總冠軍隊的總教練出任，但富邦領隊蔡承儒提出，富邦總教練葉君璋已是經典賽中華隊教練團成員，將專心備戰經典賽。
同時因今年中職聯隊將由不支援經典賽的Lamigo桃猿球員為主體，考量洪一中對於球員的掌握度和熟悉度較高，同時也有去年擔任中職聯隊總教練的經驗，因此會中無異議通過由洪總再度領軍出征。
接下來洪一中將與教練團先開會討論初步的球員名單，以已表態不打經典賽的球員為主，正式名單則會待2月6日經典賽中華隊最終名單公佈後才出爐。全員將在2月23日報到，24、25日在國內進行練球，26日出發前往日本福岡，在軟銀二軍球場進行2天練球，28日和3月1日與日本隊進行2場交手，2日返回台灣。
今天會中也決議，中職確定會帶4名洋投出征，4隊各派出1人，朱康震表示，這是中職與日本隊爭取後的結果，在許多好手參與經典賽的情況下，希望能以此方式強化對抗賽強度，中職也會派出10名啦啦隊女孩一同前往。
(中時電子報)
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