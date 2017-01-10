不還錢殺了你！中和警破吸血高利貸 狂收20分利

嫌犯移送法辦。（葉書宏翻攝）

嫌犯移送法辦。（葉書宏翻攝）

嫌犯移送法辦。（葉書宏翻攝）

「不還錢殺了你！」36歲吳姓男子去年初，向放高利貸的36歲徐姓男子借款35萬元，不到1個月被催促還款連本帶利46萬元，狂收20分利，吳男還不出錢，遭強押回宜蘭老家，揚言要殺了他，中和警分局獲報，今（10日）循線逮捕徐嫌等6人，訊後依恐嚇取財、妨害自由、重利、毀損等罪移送法辦。

警方調查，吳男去年初向徐嫌借款35萬元，徐嫌懷疑他躲債，為逼迫還款，在吳男的汽車上放紙條寫著「抱歉我撞到你的車，想與你洽談賠償，請與我聯絡。」吳男不疑有他，照紙條連絡方式相約，與友人一起前往，一到場才發現是騙局。

徐嫌等人將吳男與友人強押回宜蘭縣老家，揚言「要殺了他！」逼迫吳男的母親簽立車輛讓渡書及借據。

徐嫌另外有放高利貸給曹姓、黃姓、孫姓等被害人，被害人稍有不從，即率小弟前往被害人家中、店內言語恐嚇，讓被害人心生畏懼，交付利息。

中和警分局經長期蒐證，找出徐嫌位在桃園平鎮放款的老巢，今上午兵分多路拂曉出擊，順利帶回徐嫌與旗下5名小弟。訊後依恐嚇取財、妨害自由、重利、毀損等罪嫌，將徐嫌等6人移送法辦。

(中時)