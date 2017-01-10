小港高中黃萬嘉 錄取中興大學電機系
高雄市立小港高中高三學生黃萬嘉，雖然在經濟拮据的家庭中成長，一家5口只靠五金雜貨送貨員的父親微薄薪水苦撐，縱使街坊對來自菲律賓的母親有外籍新娘刻板印象、汙名化的一些論述，但他並未放在心上，一家人生活脣齒相依緊密結合，終於獲得特殊選才錄取國立中興大學電機系，揚眉吐氣。
黃萬嘉有強烈的勤學動機，求學態度懇切，對數理具有極濃厚的興趣，學科中的英文、數學、物理與化學的成績非常優異，特別是數學與化學是全校排名百分比的1%。
他不只在學業方面很有成就，並且在品行方面更是值得作為典範，他很有服務熱誠，自2014年至今，共累計有30支嘉獎7支小功，更是經常被同學推舉為模範生。
導師鄭麗涓表示，萬嘉與同學相處融洽，曾擔任美術小老師，熱心服務的態度讓班上同學都非常喜愛他，並深獲師長的肯定和信賴。
英文老師王育芳曾詢問過萬嘉，未來的圖像是什麼？他的答案出乎老師意料之外，他說，現在要先將英文學好，日後有機會要申請獎學金去外國留學，這不是夢想，他正朝著這個理想在努力著。
校長陳建民表示，黃萬嘉以勤勉向學、樂觀進取的態度，逆境中不畏辛苦，展現新住民子女的能動性與抗壓力，因為正向的態度，遇到小港高中老師們的傾力相助，才能在學測前獲得這麼好的機會錄取國立大學。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。