小港高中黃萬嘉 錄取中興大學電機系

小港高中學生黃萬嘉（左三）獲得特殊選才錄取中興大學電機系。（吳江泉攝）

高雄市立小港高中高三學生黃萬嘉，雖然在經濟拮据的家庭中成長，一家5口只靠五金雜貨送貨員的父親微薄薪水苦撐，縱使街坊對來自菲律賓的母親有外籍新娘刻板印象、汙名化的一些論述，但他並未放在心上，一家人生活脣齒相依緊密結合，終於獲得特殊選才錄取國立中興大學電機系，揚眉吐氣。

黃萬嘉有強烈的勤學動機，求學態度懇切，對數理具有極濃厚的興趣，學科中的英文、數學、物理與化學的成績非常優異，特別是數學與化學是全校排名百分比的1%。

他不只在學業方面很有成就，並且在品行方面更是值得作為典範，他很有服務熱誠，自2014年至今，共累計有30支嘉獎7支小功，更是經常被同學推舉為模範生。

導師鄭麗涓表示，萬嘉與同學相處融洽，曾擔任美術小老師，熱心服務的態度讓班上同學都非常喜愛他，並深獲師長的肯定和信賴。

英文老師王育芳曾詢問過萬嘉，未來的圖像是什麼？他的答案出乎老師意料之外，他說，現在要先將英文學好，日後有機會要申請獎學金去外國留學，這不是夢想，他正朝著這個理想在努力著。

校長陳建民表示，黃萬嘉以勤勉向學、樂觀進取的態度，逆境中不畏辛苦，展現新住民子女的能動性與抗壓力，因為正向的態度，遇到小港高中老師們的傾力相助，才能在學測前獲得這麼好的機會錄取國立大學。

(中時)