大師揮毫500幅書法春聯 里長率民眾回憶老基隆
衛生福利部基隆醫院今天舉辦「揮毫新春，金雞傳溫情」活動，準備500幅大紅春聯紙，提供書法名家揮毫書寫，並免費贈予通過闖關遊戲的民眾。此外，仁愛區文安里長李隆進率里民同參與，並擺攤展示早期街景照片，邀請民眾一同回憶老基隆大小事。
基隆醫院今天上午9時半邀請黃玉琴、郭偉煌、陳銘鏡、張明萊4位書法名家，提筆揮毫寫年節春聯，不少人排隊拿到寫有「金雞報喜」、「開工大吉」、「基地昌榮」、「大家恭喜」等吉祥字句春聯，都笑得合不攏嘴。
不少居民及病友排列成行，領取大師親筆書寫過節春聯，替家中增添濃濃的過年氣氛，而基隆醫院院長林慶豐更變裝成為財神爺，致贈排隊民眾賀年小卡，為雞年帶來幸福好兆頭。
仁愛區文安里及華山基金會信義天使站今年也共同捐愛心物資，盼獨居長者能在寒冬中感受到社會暖暖愛，而李隆進擔綱闖關遊戲「文化巡禮」的關主，要民眾猜桌上街景照片屬於哪個基隆早期地區，才能進階至下一關卡挑戰，不少人為兌換書法春聯，相邀排隊挑戰闖關。
李隆進說，家中保存許多基隆地區老街景照片，藉著此次新春揮毫活動邀民眾來回憶「仁一路林開群古宅」、「50年代崁仔頂」、「麥克阿瑟公路」、「成功一路路口」等地區，喚起民眾對故鄉回憶。
(中時)
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