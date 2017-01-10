訊後請回 北農總經理韓國瑜籲多吃蔬菜

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北檢偵辦菜蟲案，今天下午3時首度以證人身分約談北農總經理韓國瑜，晚間6時50分將他請回。韓受訪表示，希望一切圓滿、感謝關心，呼籲大家沒事多吃點水果、蔬菜。

台北地檢署為追查是否有「菜蟲」、「果蟲」借機哄抬物價，6日指揮台北市調查處、刑事警察局搜索台北農產公司，並約談嫌犯、證人共8人，訊後諭令北農常務董事陳益宗新台幣10萬元交保，其餘均請回。

檢方為釐清案情，今天下午3時首度以證人身分約談韓國瑜到案說明，偵訊逾4小時，晚上6時50分將他請回。

韓國瑜受訪表示，偵查中不能對外公開，但仍感謝大家的關心，也接受檢察官公平、公正的程序，希望一切圓滿。

韓國瑜最後呼籲，過年快到了，最近蔬菜價格太低，希望大家沒事多吃點蔬菜、水果，一起愛護北農、愛護農民。1060110

(中央社)