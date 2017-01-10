馬英九涉洩密案 2/21辯論終結
前總統馬英九被控在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密；台北地方法院今天以證人身分，傳喚前檢察總長黃世銘及時任馬英九的隨行秘書林有振到庭，釐清相關案情。
庭末，法官諭知下次開庭時間為2月21日，而下次開庭將提示辯論終結本案。
民進黨立委柯建銘指控馬英九在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，向北院提自訴；北院在去年11月8日，首度開庭審理本案。當時柯建銘的辯護律師，欲釐清民國102年9月1日馬英九涉教唆黃世銘洩密相關情節，向法院聲請傳喚林有振、黃世銘出庭作證。
因此，今天開庭重點之一，是在釐清9月1日當晚，馬英九要林有振打電話給黃世銘，邀約其開會等相關事宜。
黃世銘先接受柯建銘律師的詰問，時間長達2小時。黃世銘說，擔任檢察總長以來，在本案發生前（102年8月31日），沒打過馬英九的手機號碼，也沒就本案做過聯繫。
黃世銘表示，他在8月31日晚間，跟馬英九口頭報告說，違反立法委員行為法，這有行政責任，但這涉及國會自律，要由國會決定；馬英九的秘書則在9月1日凌晨，用馬的手機打電話邀約，馬要請他在9月1日中午12時30分到官邸用便餐，有事要請教。
黃世銘也說，9月1日跟馬英九報告此事時，馬眉頭深鎖，直說怎麼會發生這樣關說司法個案的事情；馬英九也表達尊重他的處理方式，沒做出任何指示。
林有振則說，馬英九要他打電話給黃世銘，安排9月1日見馬的時間、地點，但他們所談的會議內容，自己事前並不知情，是事後看報紙才知道。
法官問馬英九的律師有無要反詰問，他們均無提問；馬英九部分，僅說是他要林有振打電話給黃世銘。
不過，柯建銘認為黃世銘與林有振的說詞在避重就輕，替馬英九掩飾，也說本案根本是政治鬥爭、做司法追殺，「黃世銘已被判有罪，馬英九當然涉及教唆洩密」。
柯建銘指出，馬英九這時候應該選擇認罪，才能保有最後的尊嚴，馬把事情推給林有振進行切割，這根本是台灣版的「特偵門」、「秘書門」案件。1060110
(中央社)
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