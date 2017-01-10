黃復興黨部恐倒戈 洪秀柱：誰適合就投誰

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國民黨主席洪秀柱。（張鎧乙攝）

主席洪秀柱與黨員交換意見。（張鎧乙攝）

主席洪秀柱致詞。（張鎧乙攝）

國民黨去年九月全代會通過修改《中國國民黨黨章》，地方黨部主委由指派改直選，並於一年內實施，主席洪秀柱10日出席新北市黨部擴大座談會時表示，主委直選茲事體大，如果沒有嚴謹的配套措施，包括組織章程、財務、衍生的權利義務關係與退場機制等問題，選後成為軍閥割據、整個黨將分崩離析。

對於媒體報導黃復興黨部可能倒戈支持前副總統吳敦義，洪表示，大家覺得誰最適合就投給誰，沒有關係，她也認為只要真正愛黨，就不會因為選舉而留下仇恨、導致分裂。

(中時)