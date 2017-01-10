高榮專利「平貼式骨科固定器」 體積只有傳統5分之1
高雄榮總今天發表骨科部團隊花5年研發成功「 平貼式骨外固定器」，體積是傳統外固定器的5分之1，重量只有3分之1，輕巧方便，目前已通過動物實驗及人體臨床試驗，並取得我國及大陸專利，將技轉醫療器材製造商量產，對嚴重開放性骨折及慢性骨髓炎、長期骨不癒合患者是一大福音。
高榮為南部醫學中心，近年來在院長劉俊鵬領導下，積極與金屬工業研究發展中心合作，並與國內醫療器材製造商共組研發團隊，希望能夠研發出真正符合臨床需求的本土新醫療器材，而不再只是模仿或使用國外製品。
主導這項研發的高榮骨折創傷科主任唐逸文說，傳統開放性骨折的外固定器體積、面積都大，如果患部在小腿，有時候外固定器要釘到膝關節，患者頂著大大的外固定器3個月，不能洗澡、走路，許多病患必須忍受不便；5年前，1位病患很無奈的問他「醫師，可以把外固器縮小一點嗎？」觸發他的研發概念。
非工科出身的唐逸文先找金屬工業研究發展中心合作設計，並與國內醫療器材製造商共組研發團隊，研發出「 平貼式骨外固定器」，先作人生物力學測試，再以豬為實驗，發現骨折的豬隻在裝上「平貼式骨外固定器」後，行動自如，帶給團隊莫大振奮。
唐逸文說，兩年前，進行人體臨床試驗，選了10位骨折病患裝上「平貼式骨外固定器」，病患反應良好，有5位裝了1年直到骨頭都長好了才拆除。
病患說，新型骨外固定器很貼近骨頭，行走沒問題，穿上長褲根本看不出來有裝固定器，洗澡時只要用保鮮膜把傷口包起來就好了。
唐逸文說，「平貼式骨外固定器」是將傳統的上下固定支架器改為左右，大大縮小體積及重量，且固定支架直接鎖在骨頭上，貼近骨頭，有如與腿部合而為一，方便輕巧。
這項研發去年底取得衛福部發放的醫療器材許可證，也獲得台灣及大陸專利，唐逸文將教骨科醫師如何使用新固定器，並準備將研發過程發表在國際期刊。
今天陪同唐逸文發表研發成果的高榮副院長張宏泰說，以前類似耗材都採用國外製品，這次研發讓大家知道國內金屬工業的技術也不錯。
(中時)
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