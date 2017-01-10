自閉生陳秉彥習琴1年 不看譜奪大獎
苗栗縣六合國小五年級生陳秉彥雖患有中度自閉症，靠著敏銳聽覺充分發揮音樂天分，習琴僅1年，即在全國心智障礙者才藝大賽奪冠，透過音樂打開與外界溝通的一扇窗。
苗栗縣國中小師生參加全國語文、才藝賽及推展樂齡教育成績斐然，縣長徐耀昌今天接見表揚參加105年全國語文競賽、全國學生美術比賽、全國生肖陶藝競賽、第3屆教育部樂齡教育奉獻獎及2016全國心智障礙者才藝大賽等各獎項獲獎者。
眾多受獎者中，六合國小自閉症學童陳秉彥，正式學琴時間僅短短1年，卻在2016全國心智障礙者才藝大賽中，以鋼琴演奏「Dancing on the Berlin Wall」拿下音樂表演藝術第1名，包括母親林淑敏、六合國小校長鍾瑞蓉、鋼琴指導老師江怡臻，今天都到場見證他獲表揚的榮耀時刻。
林淑敏指出，秉彥從嬰兒時期就對音樂特別有感，家裡買台電子琴讓他自由發揮，發現他聽過喜歡的旋律，就能自行摸索記住每個琴鍵的音，然後流暢地彈奏出來，去年因緣際會結識鋼琴老師，才開始正式學琴。
陳秉彥彈琴的時候格外投入，林淑敏說，練琴對一般小孩或許是種負擔，「在他身上反而是種獎勵」。
鋼琴老師江怡臻頭一回接觸到無法專注於樂譜的自閉症學童，為了秉彥，嘗試不同教法，帶著他的手一琴一鍵地示範彈奏，以便記住每個音節旋律位置，也用觸覺感受琴音的力道，掌握每首曲子的節拍、音律；她發現，自閉症的孩子能夠透過音樂，打開心裏的一扇窗，開始與外界互動。
六合國小校長鍾瑞蓉指出，秉彥聽覺相當敏銳，不看譜彈奏琴藝在校內才藝秀表演一鳴驚人，幕後重要推手是從小貼身陪伴他學習成長的母親。她說，母親林淑敏從秉彥念幼稚園起，每天到校全程「陪讀」，激發孩子潛在天賦，課餘時間還當圖書志工，「如此用心，讓我們看見母愛的偉大」。1060110
(中央社)
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