菲國確診茲卡病例 去年累計53宗

我要評比

菲律賓衛生部今天報告，去年一整年菲國茲卡病毒（Zika virus）病例計達53宗。

菲律賓衛生部長巫比亞（Paulyn Ubial）表示，「截至去年12月30日，我們記錄了53宗確診病例，最後一例是於去年12月23日被發現。」

53宗確診茲卡病例年介7歲到59歲之間，年齡中位數為32，65%為女性，4人為孕婦，其中1名16歲孕婦已於去年12月生產，嬰兒相當健康，另3人正由衛生部密切監控中。

巫比亞說，今年暫未發現新增病例。

菲國衛生部暫未公布茲卡病例分佈地區，但根據稍早的資料，許多病患是中部地區受到感染，至少10例以上是在大馬尼拉地區。1060110

(中央社)