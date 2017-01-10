林心如剛當媽 「舊愛」爆當街抱妹摸腰

任重、林心如前年上節目組「任性夫妻」。（圖／取自江蘇衛視我們相愛吧微博）

任重被爆與一女在街上摸腰、擁抱。（圖／取自《名偵探趙五兒》）

網友評論任重緋聞。（圖／翻攝自《名偵探趙五兒工作室》微博）

「紫薇格格」林心如本月6日報喜生下一女，晉升美媽媽一族，而她前年參加戀愛實境節目《我們相愛吧》，和大陸男星任重組成「任性夫妻」，去年5/20認愛霍建華，讓許多支持「任性夫妻」的粉絲心碎，而今(10日)大陸媒體報導，任重疑也有新歡，被目擊在大街上與一女互動親密，擁抱、摸腰樣樣來，雖未被當事人證實，但「任性夫妻」在現實中若是各自幸福，也是好事一樁。

據陸媒《名偵探趙五兒》報導，近日任重現身街頭，身穿灰色運動連帽上衣，刻意低調，之後和一名留著俏麗短髮的女性友人會合，兩人便不顧旁人眼光，在街邊開聊、打鬧，期間任重還替對方拉了圍巾，女方也伸手摸了任重的腰，看似關係非比尋常。

最後任重和女方深情擁抱道別，閃瞎路人，對此，網友評論：「像對妹妹，不像對女朋友」、「沒結婚什麼都可以」、「肯定不是女友」、「好暖啊好暖」，而任重方面目前尚未回應。

(中時電子報)