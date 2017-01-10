葡萄王購買內湖辦公室涉弊端 葡眾公司總經理曾美菁移送北檢複訊

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葡萄王公司涉嫌在向太子建設購買內湖辦公室時，涉有弊端，檢調10日發動第二波搜索約談行動，葡眾公司總經理 曾美菁晚間移送北檢複訊。（鄭任南攝）

葡萄王公司涉嫌在向太子建設購買內湖辦公室時，涉有弊端，檢調10日發動第二波搜索約談行動，葡眾公司總經理曾美菁晚間移送北檢複訊。

(中時)