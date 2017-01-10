陳冠希受訪笑不停 主持人嫌不禮貌結果卻...
大陸知名主持人何炅擁有機智反應、幽默口才，主持功力備受肯定，但就算現在主持游刃有餘，他年輕時也曾發生過相當尷尬的主持糗事，而牽扯到的藝人就是男星陳冠希，讓此話題更登上微博熱搜榜，引發不少討論。
何炅最近在節目中自曝人生中最尷尬的一次主持經歷，透露曾主持一音樂節目，其中一集嘉賓是火紅男星陳冠希，但訪談過程中，對方卻笑個不停，一會兒不屑地笑，不然就是低頭摸鼻笑，且還發出嗤笑聲，令他深覺對方很沒禮貌。
由於陳冠希出道就以帥痞形象出名，何炅當時也只能尊重，但他忍著一肚子氣錄完節目後，仍受不了地開口表達不滿，對陳冠希說：「陳先生，您是很火，但是對我來講，你只是我今天的一個來賓，我尊重你，但我覺得你也要尊重我的工作，不管怎樣，你還是應該認真聽人家講話，就算你跟我不熟，你一直在那邊笑也是不對的。」
陳冠希聽完此番話也做出回應，沒想到竟是何炅全程把陳冠希叫成「Eason（陳奕迅）」，而他的英文名是「Edison」才對，讓何炅聽了相當難為情，最後只好再為節目錄音，重新念了好幾次陳冠希的名字。
(中時電子報)
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