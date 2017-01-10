興航股東會前夕 遠航依法提出重整興航
復興航空去年11月22日宣布解散，明天召開股東會，預料將通過解散案。遠東航空今晚發布新聞稿，表示已依公司法提出重整興航，並與相關債權人簽訂契約。
遠航表示，昨晚依公司法第282條，向法院提出復興航空的重整。
遠航也說，已與相當於公司已發行股份總數金額10％以上的公司債權人簽訂契約，依法提出對復興航空的重整，且與遠航簽訂契約的債權人持續增加中。
遠航另提出緊急處分狀，以保全復興航空現有的資產，但銀行團仍可對復興航空自有之航空器出售抵償。
遠航認為，依法重整復興航空，除了保障興航員工工作權外，銀行團債權也得以保全，台灣和離島居民行的權利同時也獲得保障，期待各界給予支持。1060110
(中央社)
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