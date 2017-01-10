中國社科院公布2016年6大考古新發現

中新社報導，由中國社會科學院評選的中國年度考古新發現公布，包括貴州貴安新區牛坡洞遺址、遼寧朝陽市半拉山紅山文化墓地、湖北天門市石家河新石器時代遺址、陝西神木縣石峁遺址皇城台遺跡、新疆尼勒克縣吉仁台溝口青銅時代聚落遺址、河南洛陽市西朱村曹魏墓獲評6大考古新發現。

據了解，貴州貴安新區牛坡洞遺址發現十餘處用火遺跡、2處活動面、7座墓葬。此外，還發現了大量地層關係明確的文化遺物，包括石器、骨器、陶器等生活用具、生產工具以及大量與加工打制石器有關的石料、斷塊、石核、石片等，以及水、陸生動物遺骸和植物果核。

其發掘和研究，首次在黔中地區建立了從舊石器時代到新時期時代晚期的年代序列，為進一步推動該地區新石器時代考古學研究提供了重要資料。

其次，遼寧朝陽市半拉山紅山文化墓地自2014年至2016年開始進行搶救性考古發掘。此次發掘面積約1600平方米，清理墓葬78座、祭壇1座和祭祀坑29座，出土遺物僅玉器一項就達140餘件。發掘完整揭露出了紅山晚期積石塚營建的全過程，彌補以往紅山文化積石塚發掘欠缺的一些遺跡現象。

湖北天門石家河遺址則是長江中游地區目前發現面積最大、延續時間最長、等級最高的史前聚落。2015至2016年度的新發現，主要發掘了其中的印信台、譚家嶺、三房灣等遺址。

(旺報)