南韓：正對大陸軍機入韓防識區做具體分析

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韓聯社報導，南韓外交部發言人趙俊赫10日在例行記者會上表示，正在與軍方就中國軍用飛機進入南韓防空識別區是否與「薩德」入韓問題有關進行分析。

趙俊赫說，政府已在密切關注中方爲反制「薩德」採取的措施，政府各部門爲制定綜合對策進行多方面努力，至於具體內容爲何，他則表示現階段不宜公開。

據悉，9日10多架中國軍用飛機多次進入朝鮮半島西南海域的南韓防空識別區，南韓空軍緊急出動10多架戰機前往該空域進行巡航向中方示警。

分析認爲，大規模中國軍用飛機出現在南韓海域，意在針對韓國進行武力示威，或牽制韓美日加強軍事合作。

(旺報)