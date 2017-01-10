限用認證食材 國中小午餐恐漲價

農委會、教育部推動國中小學校午餐食材採用「4章1Q」的國產可溯源食材，預計今年9月新學年度上路。團膳業者表示，若都採用國產標章食材，成本恐提高1至2成。家長團體指出，盼漲價先由政府吸收，不要造成家長太大負擔。

農委會副主委陳吉仲表示，為了讓全國學童吃得更健康、食品可追溯來源做品管，才推行全國營養午餐要使用4章1Q的國產食材，預計2月會在北、中、南、東4個區域各挑一地試辦，北區為新竹縣、市，因為當地有97％的中小學學校營養午餐是由自設廚房供應，比較容易接軌，東區則是台東縣，中區及南區則待開會討論後確定，預計新政策要在9月開始的106學年度上路。

由於4章1Q國產食材成本較高，有團膳業者表示，國產豬肉比進口貴了3成到4成，未來通通採用4章1Q國產食材後，整體餐食成本恐上升1成到2成，以台北市來說，可能要從60元漲到70元。

談到可能面臨的漲價問題，陳吉仲指出，透過2月的試辦，會與供應商及團膳業者盤點看看成本到底沒沒有上漲，再與教育部、地方政府、家長等開會討論分攤比例，假如1餐須調漲5元，以日本的作法為例，是中央政府負擔2元、地方政府分擔2元、家長則負擔1元。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱說，家長們很認同強化學童食安的政策，但現在畢竟景氣不好，希望政策剛上路之初，先不要造成家長太多負擔，若每餐漲5元，希望中央負擔3元，地方負擔2元。

農委會去年宣布，未來國中、小學童午餐食材須有4章1Q，包括吉園圃安全蔬果標章2.0、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、CAS有機農產品標章等4個標章，以及QR Code追溯系統。

(中時)