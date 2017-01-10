中壢工人修天車 手掌遭捲入剖半

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黃姓工人被消防員緊急救治送醫。（楊明峰翻攝）

消防員攀上天車，將受傷的工人包紮送醫。（楊明峰翻攝）

桃園市中壢區北園路一處金屬工廠10日下午驚傳工安意外，56歲黃姓員工攀上10米高處進行維修作頁時，左手掌不慎被捲入天車軌道，當場遭天車輪軸剖半而斷掌，當場血流如注，消防隊獲報到場，趕緊爬上天車予以止血、包紮，隨後與二搜隊員架繩索，將黃姓員工垂降送醫，並將斷掌送至醫院，供院方接回。

現場其他員工向消防局透露，員工爬上天車進行修理作業時，疑似在天車運行時，要歪腰撿拾掉落的天車遙控器，左手扶在軌道附近，才會被天車輾斷半截手掌。至於事發原因，仍待勞檢單位近一步調查釐清。

(中時)