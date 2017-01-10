綠色神盾展本領 強勢防守壓制后綜

松山高中高國豪面對對手包夾防守，奮力擺脫。（葉士弘攝）

松山高中84學年度投身HBL起，強勢防守為球隊博得「綠色神盾」美名，歷經超過20年歲月，金字招牌從未斑駁，除了教練黃萬隆超乎常人的意志力與要求，每個出身自松山高中的球員對這塊招牌的認知與傳承，更是關鍵，今松山12強賽首戰面對后綜，再展令人膽寒的防守威力，次節只讓對手攻下3分，終以97比46大勝。

「綠色神盾」的防守態度就是無論對手強弱，無論比分差距多少，都維持一貫的防守壓力，黃萬隆說：「每個球隊都在練防守，但我們是說服球員去防守，因為我們不只靠防守打天下，更是松山高中的傳統。」

防守是「綠色神盾」的招牌，更是傳統，本屆重返助理教練角色的許皓程最清楚，他也是86學年度進入松山就讀的學長，「松山的比賽從防守做起，防守就像松山的『起家厝』。」他生動地形容防守對松山球員的重要性，他說：「防守就是代表松山高中的精神，代表我們對贏球意志力的展現。」

無論對手是誰，無論比分差距，對松山球員的意義不只是尊重每個對手，更是面對強勢對手的利器，許皓程說：「上場從防守開始，就算對手實力很強，我們也絕不懼怕！」他強調，進入松山的每個球員，都被灌輸這樣的觀念，防守展現侵略性。

松山高中強調團隊防守，此役面對后綜高中，首節還受到高雄巨蛋空間影響，但次節祭出招牌防守，徹底甩開對手糾纏，提早奠定勝基。高國豪攻下全場最高23分，但黃萬隆不忘強調，高國豪只是球隊的一部分，每個球員都必須為贏球做出貢獻。

(中時電子報)