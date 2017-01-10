南韓大批化妝品 中國未准入

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韓聯社報導，據中國化妝品行業10日消息，中國質檢總局日前公布的「2016年11月未予准入的食品化妝品資訊」，共有19批次南韓化妝品上「黑榜」。中國反制「薩德」入韓的「限韓令」是否已殃及化妝品行業引南韓業界憂慮。

據消息，共有28批次進口化妝品被列入該名單，不合格的原因包括貨證不符、産品配方變更、無在有效期內的進口化妝品備案憑證授權使用書等，近11噸（1.1272萬公斤）相關産品已受到退貨處理。

南韓化妝品行業一位負責人表示，中方此次公布的未予准入化妝品名單中，南韓化妝品的占比最高。因此業界憂慮稱，中方已開始加大對韓産化妝品的限制措施。隨著韓劇、韓星等韓流席捲中國，南韓産化妝品日益受到中國消費者廣泛喜愛，已成爲南韓出口主力産品，而「薩德」入韓引發的韓中矛盾或將對南韓化妝品行業帶來重擊。

(旺報)