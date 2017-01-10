2017台北國際書展大獎 得獎名單出爐
2017年台北國際書展將於2月8日至13日展開，今(10)日文化部率先公布「2017台北國際書展大獎」小說類及非小說類6部得獎作品，以及首設編輯獎自製類及非自製類2組得獎團隊。
「2017台北國際書展大獎」小說類包括馬家輝《龍頭鳳尾》（新經典文學）、蘇偉貞《旋轉門》（印刻文學）、黃錦樹《雨》（寶瓶文化）等3部作品；非小說類則有魏明毅《靜寂工人：碼頭的日與夜》（游擊文化）、林于凱《公門菜鳥飛》（網路與書）及劉克襄《虎地貓》（遠流出版）等3本作品。
編輯獎自製類則由行人文化實驗室編輯團隊以《透明的記憶：感受日常玻璃的溫度》及《日曜日式散步者：風車詩社及其時代》獲獎，非自製類則由群學出版編輯劉鈐佑以《茶室交易》、《窮人的經濟學：如何終結貧窮》獲獎。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。