2017台北國際書展大獎 得獎名單出爐

2017年台北國際書展將於2月8日至13日展開，今(10)日文化部率先公布「2017台北國際書展大獎」小說類及非小說類6部得獎作品，以及首設編輯獎自製類及非自製類2組得獎團隊。

「2017台北國際書展大獎」小說類包括馬家輝《龍頭鳳尾》（新經典文學）、蘇偉貞《旋轉門》（印刻文學）、黃錦樹《雨》（寶瓶文化）等3部作品；非小說類則有魏明毅《靜寂工人：碼頭的日與夜》（游擊文化）、林于凱《公門菜鳥飛》（網路與書）及劉克襄《虎地貓》（遠流出版）等3本作品。

編輯獎自製類則由行人文化實驗室編輯團隊以《透明的記憶：感受日常玻璃的溫度》及《日曜日式散步者：風車詩社及其時代》獲獎，非自製類則由群學出版編輯劉鈐佑以《茶室交易》、《窮人的經濟學：如何終結貧窮》獲獎。

(旺報)