中和警邀孩童 參訪新板村派出所

春節前夕，新北市中和警分局邀請轄內「茁壯園-中和幼兒園」前往「新板村派出所-小小波麗日記」參訪。（葉書宏翻攝）

春節前夕，新北市中和警分局邀請轄內「茁壯園-中和幼兒園」前往「新板村派出所-小小波麗日記」參訪。（葉書宏翻攝）

春節前夕，新北市中和警分局邀請轄內「茁壯園-中和幼兒園」前往「新板村派出所-小小波麗日記」參訪。（葉書宏翻攝）

春節前夕，新北市中和警分局邀請轄內「茁壯園-中和幼兒園」前往「新板村派出所-小小波麗日記」參訪。（葉書宏翻攝）

春節前夕，新北市中和警分局邀請轄內「茁壯園-中和幼兒園」前往「新板村派出所-小小波麗日記」參訪，藉由「新板特區國家世紀館」公益空間「新板村派出所」，以增進少年、兒童犯罪預防、人身與交通安全常識，深化學童守法守紀觀念，並深植警察執法正義形象。

中和警分局長陳銘宗表示，兒童及少年為國家未來主人翁，藉由運用具警察元素之兒少活動空間，透過導覽、體驗「新板村派出所」模擬警察派出所、設施及各項警察工作，適時宣導及教育預防犯罪、人身與交通安全常識及法治觀念，達到寓教於樂的目的。

(中時)