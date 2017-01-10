鼓勵高中生就業成22K翻版？徐國勇：包含補助破3萬
蔡英文總統選前曾承諾，要鼓勵高中職畢業生先就業再升學，行政院也推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，砸72億元預算補助5000名高中職畢業生每月1萬元，共補助3年。但外界質疑，政府各部會幫青年找到的工作有些薪資僅22K，甚至還要上夜班。
對此，行政院發言人徐國勇表示，政府給青年的儲蓄專戶中，1萬元補助款是直接給年輕人，不是給雇主，目前最低基本薪資是2萬1009元，加上補助的1萬元，就超過3萬元了，所以不會是22K。
徐國勇說，前任政府的補助是給雇主，使得雇主降低勞工薪水，這是不對的，我們是直接給年輕人，所以年輕人不管到任何機構去至少都有3萬以上，比現在任何地方起薪都好，政府也會媒合比較幸福的企業給他們。
(中時)
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