前台鐵局處長遭彈劾 不影響退休金

交通部台灣鐵路管理局工務處前處長陳憲頂因利用職務機會詐取財物，涉違反貪污罪，監察院今天通過彈劾，不過由於陳憲頂已退休，適用舊制「公務員懲戒法」，無法減少其退休金。

監察委員指出，陳憲頂於辦理交通部台灣鐵路管理局「舊山線復駛計畫（三義銜接段土木工程）」工程案相關履約爭議時，收受得標廠商交付新台幣30萬元，違反公務員服務法等規定，監委尹祚芊、林雅鋒提案彈劾，全案移送公務員懲戒委員會審理。

監委尹祚芊說，台鐵「舊山線復駛計畫」，經3次發標、3次流標後，包商在2008年8月以5300萬餘元得標，同年9月簽約，但到2009年12月才開始動工，這段期間因為物價波動，陳憲頂核定追減490萬餘元工程款。

監委指出，得標廠商為處理公司遭扣減工程款之事，請託曾任職台鐵局，且自稱與該局官員熟識的某工程顧問公司邱姓負責人說項，邱某與陳憲頂舊屬工務處養護總隊前隊長胡某熟識，並居中牽線，得標廠商交付50萬元予邱某，邱某轉交胡某時表示，胡某可拿取其中20萬元，其餘30萬元再作賄賂陳憲頂之用。

提案委員表示，陳憲頂雖辯稱，處理前開工程得標廠商公司履約相關爭議，經由舊屬交付30萬元，以為是舊屬要答謝多年照顧情誼，另本件工程履約爭議案件已非其權限範圍等語。但當時陳憲頂因職務關係，由胡某交付30萬元及得標廠商申訴資料，顯可推知有相當關聯性；而部屬縱使常受到長官宴請照顧，想對長官表達感激，但以金錢答謝款項高達30萬元，與情理有違，認為陳憲頂辯詞不可採信。

監委說，陳憲頂收賄行為時間適用舊制的「公務員服務法」，最重處分是撤職，但是陳已退休，且舊法並沒有減少或剝奪其退休金的處分種類，所以彈劾陳並不會影響他的退休金。

監委表示，彈劾陳憲頂有幾個意義，雖然此案只是一審判決，陳憲頂利用職務機會詐取財務，也有褫奪公權，若三審無罪，又沒有提案彈劾，陳等同於沒有行政責任，彈劾仍能讓公務員有所警戒。1060110

(中央社)