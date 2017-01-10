世足賽規模擴大 2026年48隊參加

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國際足球總會（FIFA）理事會今天一致通過決議，2026年世界盃足球賽參賽隊伍由現行32隊擴增至48隊，分為16個小組，每組3隊。

這項決定是FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）的一大成就，他一直把擴大世足賽規模當成任內核心要務。

此一提案引發批評，但英凡提諾近幾週以來信心滿滿表示，他這項旗艦計畫將獲得批准。他說，賽事擴大將增加FIFA的財源。

根據法新社看到的FIFA機密報告，參賽隊伍來到48隊，現金收入將比明年俄羅斯世足賽預估的收益多6.4億美元。

不過英凡提諾也認為，世足賽更多球隊參與，將促進這項「規模最大的社會與體育活動」的「包容性」，有助推動足球在全球的成長。

目前各有5隊及4.5隊參賽權的非洲與亞洲，可望成為規模擴充下的最大贏家，取得更多名額。但為了安撫歐洲足球總會（UEFA）對世足賽改革的懷疑態度，歐洲的參賽名額也可能多於現今的13隊。

1名接近FIFA的消息來源告訴法新社，按照新的賽制，歐洲可能取得16個名額，非洲則有9個。

首屆世足賽1930年登場時只有13國參加，1982年增至24隊，1998年膨脹至如今的32隊。（譯者：中央社徐崇哲）1060110

(中央社)