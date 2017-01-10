保障勞工權益 勞動部3階段助企業落實法令

勞動部長郭芳煜。（張鎧乙攝）

勞動部長郭芳煜和與會的地方縣市勞政首長。（張鎧乙攝）

面對一例一休上路後的風波不斷，為了落實勞工週休二日，勞動部10日邀集22縣市勞工行政主管機關會商，會後由部長郭芳煜帶頭宣示保障勞工權益，並承諾會採取「3階段」來協助企業落實法令，到了今年第3季起，就會依法實施勞動檢查，而面對未來大規模勞檢，面對目前全國只有325名勞檢人員，郭也表示，已向人事行政總處爭取，未來希望能增加到1000名。

(中時)