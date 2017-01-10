一例一休衝擊 學校活動中心假日不出借？

受到一例一休衝擊影響，造成學校禮堂或活動中心假日閒置不出借，引起社區居民的跳腳！（陳世宗翻攝）

校園也遭一例一休衝擊？市議員張廖乃綸接獲部分社團反映，假日向學校租借活動中心遭拒，理由是因一例一休沒有人手；市議員強烈要求市府教育局出面協調學校，提出配套措施，讓全市學校統一因應處理，以免影響社團、社區及各組織的平常活動。

教育局長彭富源說，勞基法新制上路後，學校可透過人事輪班安排及使用場地租金收入支應加班費方式因應，各校活動中心租借情形不會因而改變。經該局與特定學校校長瞭解後，已開放星期六、日處理；一例一休上路，對學校開放活動中心並不會有所影響。

張廖乃綸指出，最近有社團投訴，他們向南屯區某國中租借活動中心，以前假日租借都沒有問題，最近校方以一例一休為由拒絕出借。經協調後，該國中同意出借活動中心，但也只能在星期六，給工友加班費讓他們來加班，但人力調配問題星期日無法出借。

市議員陳政顯說，學校活動中心出借給社團、社區及各組織活動，可活化校園空間使用，亦可帶動經濟活絡；教育局應主動出面召集全市各學校協調，讓全市學校統一因應處理，莫讓一例一休成為扼殺團體或組織活動的理由。

彭富源強調，學校可透過人事輪班及以場地租金收入支應加班費方式因應；該局已在預算編列上及早因應，新制勞基法不會對學校活動中心租借與校園開放造成影響。

(中時)