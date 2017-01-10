一例一休衝擊 學校活動中心假日不出借？
校園也遭一例一休衝擊？市議員張廖乃綸接獲部分社團反映，假日向學校租借活動中心遭拒，理由是因一例一休沒有人手；市議員強烈要求市府教育局出面協調學校，提出配套措施，讓全市學校統一因應處理，以免影響社團、社區及各組織的平常活動。
教育局長彭富源說，勞基法新制上路後，學校可透過人事輪班安排及使用場地租金收入支應加班費方式因應，各校活動中心租借情形不會因而改變。經該局與特定學校校長瞭解後，已開放星期六、日處理；一例一休上路，對學校開放活動中心並不會有所影響。
張廖乃綸指出，最近有社團投訴，他們向南屯區某國中租借活動中心，以前假日租借都沒有問題，最近校方以一例一休為由拒絕出借。經協調後，該國中同意出借活動中心，但也只能在星期六，給工友加班費讓他們來加班，但人力調配問題星期日無法出借。
市議員陳政顯說，學校活動中心出借給社團、社區及各組織活動，可活化校園空間使用，亦可帶動經濟活絡；教育局應主動出面召集全市各學校協調，讓全市學校統一因應處理，莫讓一例一休成為扼殺團體或組織活動的理由。
彭富源強調，學校可透過人事輪班及以場地租金收入支應加班費方式因應；該局已在預算編列上及早因應，新制勞基法不會對學校活動中心租借與校園開放造成影響。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。