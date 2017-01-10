大陸外交部：南海從不是中國與東盟間的問題
大陸外交部發言人陸慷今天（10日）表示，南海仲裁案裁決從來就不是、也不可能成為中國和東盟之間的問題，中方將繼續致力於同直接有關國家通過談判磋商和平解決南海有關爭議。
陸慷是在當日例行記者會上針對菲律賓外長亞賽和副外長馬納洛此前有關表態做上述表示。
新華社報導，馬賽和馬納洛近日分別表示，菲律賓擔任今年東盟輪值主席國期間，將不會把南海仲裁案裁決作為東盟會議討論議題，由於菲方正在同中方進行雙邊接觸，沒有在東盟層面提及仲裁的必要性。
「中方對作為今年東盟輪值主席國的菲律賓政府上述表態表示歡迎。」陸慷說。
他表示，南海問題本來也只是中國與部分東盟國家之間的問題，不是中國和東盟之間的問題。中方將繼續致力於同直接有關國家通過談判磋商和平解決南海有關爭議，同東盟國家共同維護地區和平穩定。
陸慷說，今年是東盟成立50週年。中方一向高度重視東盟在地區事務中的重要作用，中方願同菲方加強溝通對話，支持菲方開展好東盟輪值主席國有關工作，同東盟國家共同聚焦發展合作，妥善處理敏感問題，推動中國－東盟關係和東亞合作不斷取得新進展。
(旺報)
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