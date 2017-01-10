中職新季開幕戰 富邦3/25對中信

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中華職棒新球季的開幕戰細節今天確定，去年冠軍富邦決定選中信為3月25日當天的對手，比賽場地目前未定，但據了解極可能是在北部的新莊開打。

中華職棒大聯盟第9屆第2次會員大會暨理監事會今天在台北進行，各球團代表皆如期出席，會後由中職秘書長朱康震對媒體說明今天會議做出的結論。

會中決定開幕戰訂在3月25日，開幕戰當然成員，即上季總冠軍富邦（原為義大），選擇重現上季總冠軍戰戲碼，挑選中信為開幕戰對手。

至於比賽場地部分，富邦原決定在高雄的澄清湖棒球場進行開幕戰，但在北部球場「部分解禁」後出現變數，目前開幕戰場地仍未完全確定。

原因是北部地區球場必須支援2017年台北世大運，讓天母、新莊兩球場無法租借給職棒賽事使用，但經聯盟與新北市政府協商，新莊球場在3月25日後部分日期將開放給職棒使用，讓北部地區不至於完全沒有中職新季上半季賽事。1060110

(中央社)