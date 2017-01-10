中職325掀「金控大戰」 有望新莊開打？

新莊棒球場。（報系資料照 杜宜諳攝）

中華職棒新球季將在3月25日開打，擔任開幕戰主場的富邦悍將隊，無意外地挑選中信兄弟為對手，開幕戰就上演「金控大戰」，而因應世大運提前封館的新北市新莊棒球場，也開放部分日期提供職棒安排賽事，因此今年富邦開幕戰地點將從新莊、澄清湖球場2選1。

富邦悍將前身義大犀牛奪下去年總冠軍，今年開幕戰將擔任主場，今天(10日)領隊會議中，富邦也確定挑去年總冠軍賽對手中信兄弟進行交手，這也將是富邦職棒隊在中職的「初登板」，隔天繼續在主場迎戰Lamigo桃猿。

因台北市將在8月舉辦世大運，天母、新莊兩座球場都在去年提前封場整修，原本大台北地區在今年上半季都無法安排職棒賽事，但新北市體育處如今開放新莊球場的部分時間(3月25日後)，讓中職安排賽事，原本預計把開幕戰排在高雄澄清湖的富邦，因此「北上」機率大增。

(中時電子報)