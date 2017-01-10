松山高中人氣超高 Yahoo奇摩選的啦
松山高中籃球隊歷史悠久，一直是HBL的人氣球隊，如今更獲得知名入口網站Yahoo奇摩認證，是本屆「最佳人氣球隊」，搭配之前獲選「熱搜人氣榜首」的高國豪，展現「綠色神盾」在當今HBL的代表性，席捲人氣榜的松山，接下來就是希望能奪回失去的冠軍，為球季寫完美句點。
Yahoo奇摩本屆HBL不但架設官網，旗下Yahoo TV更自資格賽開始提供直播賽事，並獲得出色成果，統計資格賽與預賽階段，HBL賽事瀏覽量已突破500萬，平均每場賽事更可吸引6萬人次收看，也展現HBL的驚人吸引力。
專注在比賽的松山高中，對於獲得最佳人氣球隊肯定，黃萬隆強調，松山一直很低調，推掉許多訪問與廣告邀約，我們是公立學校，只是單純希望將籃球精神透過比賽發揮出來，包括努力、團隊、榮譽與凝聚力，感謝球迷與廣大校友的支持。
「人氣多少都會帶來壓力，球員也常會把持不住而有大頭症，但我們總是透過機會告訴球員，世界是很大的。」黃萬隆強調，每年帶球員出國訓練比賽，一方面讓比較有天分的球員去看看世界，能對未來的籃球生涯有不同想法，也讓其他球員能透過籃球看到不同文化，告訴他們籃球不是只有HBL。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。