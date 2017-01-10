松山高中人氣超高 Yahoo奇摩選的啦

Yahoo奇摩HBL「最佳人氣球隊」票選由松山高中奪冠。 (Yahoo奇摩提供)

松山高中籃球隊歷史悠久，一直是HBL的人氣球隊，如今更獲得知名入口網站Yahoo奇摩認證，是本屆「最佳人氣球隊」，搭配之前獲選「熱搜人氣榜首」的高國豪，展現「綠色神盾」在當今HBL的代表性，席捲人氣榜的松山，接下來就是希望能奪回失去的冠軍，為球季寫完美句點。

松山高中後衛高國豪是熱搜球員榜首。(Yahoo奇摩提供)

Yahoo奇摩本屆HBL不但架設官網，旗下Yahoo TV更自資格賽開始提供直播賽事，並獲得出色成果，統計資格賽與預賽階段，HBL賽事瀏覽量已突破500萬，平均每場賽事更可吸引6萬人次收看，也展現HBL的驚人吸引力。

專注在比賽的松山高中，對於獲得最佳人氣球隊肯定，黃萬隆強調，松山一直很低調，推掉許多訪問與廣告邀約，我們是公立學校，只是單純希望將籃球精神透過比賽發揮出來，包括努力、團隊、榮譽與凝聚力，感謝球迷與廣大校友的支持。

「人氣多少都會帶來壓力，球員也常會把持不住而有大頭症，但我們總是透過機會告訴球員，世界是很大的。」黃萬隆強調，每年帶球員出國訓練比賽，一方面讓比較有天分的球員去看看世界，能對未來的籃球生涯有不同想法，也讓其他球員能透過籃球看到不同文化，告訴他們籃球不是只有HBL。

(中時電子報)