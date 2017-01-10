中市遊民安置輔導自治條例 今舉行第二次公聽會
台中市政府社會局10日舉行「台中市遊民安置輔導自治條例」草案第二次公聽會，主要針對區公所分工權責與衛生局提供的健康服務部分進行討論，由於多數街友面臨的住宅補貼與租賃問題，因此也增列都市發展局之權責，以提供遊民更完善、健全的服務。
社會局長呂建德說，因社會環境變遷遊民的人數日漸增加，加上遊民的特性改變，其成因及需求複雜化，需跨局處及跨專業共同協處，因此市府依據社會救助法制訂自治條例草案，並於今日召開第二次公聽會；邀請相關局處、區公所及民眾共同參與，希望建立完善之遊民輔導體系。
呂建德表示，市府參考衛生福利部、原台中市遊民收容輔導辦法及其他五都、各縣（市）之條文內容，舉行2次專家學者座談會後，研擬自治條例草案版本，條例共計18條，針對主管機關、各機關分工權責、遊民輔導體系建立、處理流程、生活重建及自立輔導措施等進行規劃。
社會局指出，這次公聽會主要討論區公所的分工權責，以及衛生局除辦理街友法定傳染病篩檢及治療外，亦應辦理相關健康服務，有鑑於多數街友都會面臨居住問題，因此自治條例也增列都市發展局權責，以協助街友取得住宅補貼、租賃相關權益資訊，提供遊民更完善、健全的服務。
社會局強調，為符合遊民需求，台中市特別訂定「應至少每5年定期辦理生活狀況及需求調查」條文內容，並從今年度開始實施，相信自治條例通過後，將可促進遊民輔導措施推動及發展，提供基礎生活照顧、短期安置、醫療補助、生活重建服務。
(中時)
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