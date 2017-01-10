強化廠區防災 觀音工業區辦廠商消防競技大賽

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廠區員工賣力競賽。（楊明峰翻攝）

廠區員工進行射水比賽。（楊明峰翻攝）

為增加桃園市工業區各廠商自主防災能量，桃園市政府消防局第三大隊與觀音工業區服務中心10日舉辦觀音工業區廠商消防競技大賽，包含消防衣著裝、水帶打保齡球、消防栓操作射水、急救技能CPR及AED(心臟電擊器)操作等，共有約150人同場較勁。

觀音工業區服務中心主任賴彥成表示，該賽舉辦14年來，規模不斷擴大，可見廠商對防災概念越加重視。

第三大隊長賴志忠也提醒各廠，在春節前後繁忙，各廠應特別注意用火、用電等管制工作，檢視消防安全設備功能正常，並加強防制縱火及員工宿舍、居家的燃氣熱水器使用通風，才能確保場所及員工安全，平安過節。

(中時)