缺乏安全感 法籍猶太人大量遷居以色列

法國近年陸續發生數起針對猶太學校、猶太商店攻擊的死亡案件，在擔心反猶情緒升高的情況下，大批法籍猶太人選擇遷居以色列。

散居世界各地的猶太人大規模遷居以色列的行動，稱為「Aliyah」，有「上升」之意。

費加洛報（Le Figaro）引用法國猶太事務所（Agence juive en France）的數據表示，去年約有5000名法籍猶太人遷居以色列，比起2014、2015年少了一些，但仍是自1948年以色列建國以來，數量最多的幾個年份之一。

法籍猶太人大批遷往以色列定居的原因，與近幾年的恐怖攻擊和反猶威脅有關，自2012年極端份子梅拉（Mohamed Merah）在南部大城土魯斯（Toulouse）槍擊猶太學校後，猶太人口移出人數就開始顯著增加。

法國於2014年成為最多猶太人遷往以色列定居的國家，這一年遷居以色列的法籍猶太人有7231人；2015年一月，巴黎猶太商店遭極端伊斯蘭份子攻擊，這一年更有多達7900名猶太人移居以色列。

法國是擁有最多猶太人口的歐洲國家，估計總數約在50萬人，但自2006年至今，已有4萬人遷往以色列。1060110

(中央社)